برنامج المشاركة الجزائرية في سادس أيام “البارالمبياد”

يعود اليوم الثلاثاء، الرياضيون الجزائريون إلى أجواء المنافسة في “بارالمبياد” باريس، في يومها السابق، بعدما لم يسجل اليوم الخامس، أي مشاركة جزائرية.

وتنطلقت المشاركة الجزائرية، صبيحة اليوم في حدود الساعة 9:05، في رياضة رمي الرح سيدات “ف 56″، ممثلة في الرياضية نادية مجمج.

وعند الساعة 9:23، يشارك العداء عبد اللطيف بقية. في سباق 1500 متر رجال “ت13”. وبعدها وفي حدو الساعة، 9:52، يشارك زميله محمد برحال، في سباق 200 متر رجال “ت”51

كما ستتواصل المشاركة الجزائرية، في سباق 400 متر رجال “ت37”. ممثلة في العداء سفيان حمدي، بداية من الساعة 10:23.

في حين يختتم المشاركة الجزائرية في سادس أيام الألعاب البارالمبية. الجارية ما بين 28 أوت الماضي و8 سبتمبر الجاري، فخر الدين ثلايجية. في سباق 400 متر رجال “ت 36″، عند الساعة 11:04.