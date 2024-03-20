برنامج المقالب في النهار يصنع الحدث ويُحقق ملايين المشاهدات

حقق برنامج “مقالب رمضان”، والذي يعرض على تلفزيون “النهار”، نجاحا كبيرا وأصبح البرنامج المفضل للمشاهد الجزائري بعد الإفطار.

وتعتبر برامج المقالب، المفضلة للمشاهد في شهر رمضان، لما تحتويه من مواقف مشوقة ومُضحكة يستأنس بها المشاهدون في الشهر الكريم.

ويعرض برنامج “مقالب رمضان”، على تلفزيون “النهار”، يوميا على الساعة السابعة وعشرون دقيقة، أي بعد الإفطار مباشرة.

ويُقدم البرامج، يوميا، مقالب جديدة، مما يجعل المشاهد يتشوق يوميا للمقلب الجديد.

وحقق البرنامج نجاحا كبيرا، على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حصد ملايين المشاهدات في الأيام الأولى من رمضان.

وحاز مقطع واحد من البرنامج، على قرابة 12 مليون مشاهدة على موقع إنستغرام. في حين حازت معظم مقاطع البرنامج، على ملايين المشاهدات سواء على إنستغرام وحتى تيك توك.

هذا ويجمع تلفزيون “النهار” المشاهدين في الشهر الكريم، حيث يقدم برنامجا ثريا، من خلال سلسلات درامية وفكاهية وبرامج مقالب وأخرى إنسانية. كما يضرب موعدا يوميا للمشاهدين في سهرة رمضان من خلال برنامج “زابينغ رمضان”، والذي يبث على المباشر.