برنامج المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026، اليوم الجمعة، عن وقوع المنتخب الوطني الجزائري في المجموعة العاشرة.

والتي تعد قوية للغاية تضم كلًا من: الأرجنتين، حامل اللقب وأحد أقوى المنتخبات عالميًا، النمسا، منتخب أوروبي منظم وقوي تكتيكيًا، الأردن، مفاجأة آسيا وصاحب مستوى تصاعدي.

المجموعة تبدو متوازنة على الورق، لكنها تحمل تحديات كبيرة للخضر في أول ظهور لهم في المونديال منذ 2014، وفرصة لإثبات العودة على أعلى مستوى.

وسيكون برنامج مباريات الجزائر في المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026 على النحو التالي:

1. الجزائر vs الأرجنتين، الثلاثاء 16 جوان 2026، مواجهة افتتاحية من العيار الثقيل. سيصطدم الخضر منذ البداية ببطل العالم والأسماء اللامعة، ما يجعل المباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرات المنتخب، وفرصة لإطلاق رسالة قوية للعالم.

2. الجزائر vs الأردن الاثنين 22 جوان 2026 مباراة عربية خالصة بنكهة مونديالية. مواجهة لها طابع نفسي خاص، وسيكون الفوز فيها ضروريًا لمواصلة المنافسة على بطاقتي التأهل.

3. الجزائر vs النمسا الجمعة 27 جوان 2026 مباراة قد تكون حاسمة لمصير التأهل. المنتخب النمساوي معروف بقوة وسطه وتنظيمه، ما يجعل اللقاء تحديًا تكتيكيًا كبيرًا.

ويعد منتخب الأرجنتين المرشح الأبرز، لكن المباريات لا تُحسم على الورق، الجزائر تمتلك جيلًا موهوبًا قادرًا على خلق المفاجأة.

النمسا منافس مباشر على بطاقة التأهل الثانية. الأردن فريق مقاتل، ويمكنه إرباك الحسابات.