كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، عن برنامج المنتخب الوطني، في المنافسة الإفريقية المزمع إجراؤها بالغابون ما بين 17-27 جانفي المقبل.

وسيشارك الخضر في هذه المنافسة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم البلد المنضم إلى جانب تونس الكاميرون والكونغو، وسيكون البرنامج كالتالي

الجزائر – الكاميرون 17-01-2018

الجزائر – الغابون 18-01-2018

الجزائر – الكونغو 19-01-2018

الجزائر – تونس 21-01-2018

وسيلعب المنتخب الجزائري الدور الربع نهائي في حال تأهله بتاريخ 24-01-2018، أما الدور النصف النهائي فسيلعب في 25-01-2018

أما المباراة النهائية لهذه المنافسة فستجرى بتاريخ 27 جانفي، كما ستلعب المباريات الترتيبية بنفس تاريخ النهائي.