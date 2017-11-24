برنامج المنتخب الوطني لكرة اليد في أمم إفريقيا 2018

الرياضة
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برنامج المنتخب الوطني لكرة اليد في أمم إفريقيا 2018
بقلم كريم.تيغرمت

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، عن برنامج المنتخب الوطني، في المنافسة الإفريقية المزمع إجراؤها بالغابون ما بين 17-27 جانفي المقبل.

وسيشارك الخضر في هذه المنافسة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم البلد المنضم إلى جانب تونس الكاميرون والكونغو، وسيكون البرنامج كالتالي

الجزائر – الكاميرون  17-01-2018

الجزائر – الغابون   18-01-2018

الجزائر – الكونغو  19-01-2018

الجزائر – تونس  21-01-2018

وسيلعب المنتخب الجزائري الدور الربع نهائي في حال تأهله بتاريخ 24-01-2018، أما الدور النصف النهائي فسيلعب في 25-01-2018

أما المباراة النهائية لهذه المنافسة فستجرى بتاريخ 27 جانفي، كما ستلعب المباريات الترتيبية بنفس تاريخ النهائي.

الجزائر

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