برنامج اليوم الثالث من الحملة الانتخابية وهذا أهم ما جاء في اليوم الثاني

يخرج، خلال اليوم الثالث، من الحملة الانتخابية، المترشحون للرئاسيات إلى العديد من الولايات.

وسينظم عبد المجيد تبون، تجمعين شعبين، بولايتي بشار صباحا، والنعامة مساء.

وعز الدين ميهوبي سيكون له تجمع شعبي في ولاية المدية، وعبد العزيز بلعيد في ولاية غليزان بحدود الساعة 15 بعد الزوال.

وعبد القادر بن قرينة سيكون به تجمع شعبي في ولاية بومرداس على الساعة 14:00 سا.

والمترشح علي بن فليس، سينظم تجمع شعبي في واد سوف.

للإشارة، كان اليوم الثاني من الحملة الانتخابية، حافلا بالتصريحات من طرف المترشحين، حيث تطرق علي بن فليس إلى جرائم الاستعمار.

كما تطرق عبد المجيد تبون، إلى مشاكل الجنوب، التي قال عنها إنها لا تحل “بالسوسيال”، ملتزما بإعادة الاعتبار له.

ومن جهته،أفاد عبد العزيز بلعيد، أن الجزائري فقد الثقة والأمل، مشيرا إلى أن رجال الأعمال بنوا مصانع فوق جثث الجزائريين.

وتطرق بن قرينة، إلى انجازات الفريق الوطني، قائلا إنه نجح عندما قاده شاب متدين والجزائر يجب أن يحكمها الشباب.

أما المترشح عز الدين ميهوبي، ففضل الراحة خلال ثاني يوم من الحملة الانتخابية، حيث لم يتم برمجة أي تجمع شعبي.