برنامج اليوم الـ14 من الحملة الانتخابية

يستمر المترشحون لرئاسيات 12 ديسمبر القادم في خرجاتهم عبر الولايات في إطار الحملة الانتخابية لليوم الرابع عشر على التوالي.

سينظم المترشح عز الدين ميهوبي، تجمعين شعبيين في ولايتي الشلف 10:00 سا وتلمسان 16:00 سا، ونشاطين جواريين في مستغانم والبيض.

وسينشط المترشح عبد القادر بن قرينة، تجمعين شعبيين بولايتي قسنطينة وباتنة.

وسيكون المترشح عبد العزيز بلعيد على موعد مع المواطنين، في باتنة هو الآخر على الساعة 15:00 سا.

أما المترشح علي بن فليس، فسينظم تجمعين بكل من سطيف في حدود الساعة 10:00سا وباتنة 15:00 سا.