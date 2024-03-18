برنامج بنحو 10 آلاف وحدة سكنية لفائدة ولاية تيميمون

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تخصيص برنامج سكني بنحو 10.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ لفائدة ولاية تيميمون.

وأوضح الوزير خلال زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية أنه خصص خلال السنة الجارية. برنامج سكني يقارب 10.000 وحدة سكنية لفائدة ولاية تيميمون، من ضمنه 6.000 وحدة بصيغة السكن الريفي. و 1.000 سكن إجتماعي و100 سكن ترقوي مدعم بالإضافة إلى 2.500 تجزئة اجتماعية. مشيرا أن هذا هو البرنامج الذي يستجيب للطلب على السكن بهذه الولاية.

وأكد بلعريبي لدى إعطائه إشارة انطلاق مشروع التحسين الحضري لمدينة تيميمون. على ضرورة إعطاء أهمية لهذا الجانب مع احترام الآجال ومعايير الإنجاز.

وبخصوص برنامج عدل3 أوضح الوزير أنه تمت مراسلة الولاة لتخصيص أوعية عقارية لتجسيد هذا البرنامج. وستكون حصة ضمن هذا البرنامج لفائدة ولاية تيميمون، مشيرا أنه سيتم فتح التسجيلات للمكتتبين في القريب.

وتحصي الحظيرة السكنية بولاية تيميمون ما يقارب 2.000 وحدة من مختلف الصيغ في طور الإنجاز. حيث أشار الوزير في هذا الإطار إلى ضرورة استهلاك كافة البرامج السكنية لكي يتسنى لدائرته الوزارية تخصيص برامج أخرى.

كما عاين الوزير بالمناسبة مشروع إنجاز مقر الأمن الحضري بتيميمون، و ورشة إنجاز مجمع مدرسي (صنف 2). حيث شدد بالمناسبة على أهمية مرافقة مؤسسات الإنجاز المحلية.

ولدى تدشينه مقر جديد للمراقبة التقنية للبناء لولاية تيميمون حث الوزير مكاتب الدراسات. على إعطاء الأهمية القصوى للنمط العمراني المحلي.

واختتم وزير السكن والعمران والمدينة زيارته لولاية تيميمون بوضع حجر الأساس لمشروعي 25 سكن ترقوي عمومي. و50 سكن ترقوي مدعم مع 10 محلات تجارية.

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