برنامج تحضيرات الخضر لنهار اليوم

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن برنامج اليوم الثالث من التربص التحضيري تحسبا لمواجهتي الرأس الأخضر ومصر.

وسيواصل المنتخب الوطني، تحضيراته لمواجهتي الرأس الأخضر، ومصر الوديتين يومي 12 و16 أكتوبر على التوالي.

بإجراء الحصة التدريبية الثالثة، اليوم الأربعاء، بعد أن خاض أشبال بلماضي، أول أمس الإثنين، أول حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى.

والحصة الثانية، التي جرت أمس الثلاثاء، بملعب حملاوي بقسنطينة، والتي عرفت إلتحاق سليماني، فيما غاب عنها آيت نوري.

وحسب بيان الفاف عبر موقعها الرسمي، فسيكون برنامج الخضر لنهار اليوم على النحو التالي:

11.45: إجراء حصة للمشي بأرجاء مكان إقامة المنتخب

12.00: إجراء حصة تحليل بالفيديو

17.00: إجراء حصة تدريبية في قاعة تقوية العضلات

18.00: غجراء حصة تدريبية

20.30: تناول وجبة العشاء

21.30 لغاية 23.30: برمجة حصة إسترخائية وتلقي العلاج

وللإشارة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره من الرأس الأخضر وديا، غدا الخميس، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بداية من الساعة 20.00 مساءً.