برنامج ترفيهي صيفي لصالح الأطفال المتفوقين من كل ربوع الوطن

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، أطفالا من الجنوب الكبير للمشاركة في تظاهرات برنامج ثقافي صيفي ترفيهي سطرته الوزارة.

وتم وضع البرنامج، لفائدة فئة الأطفال المتفوقون في دراستهم من الجهات الأربعة للوطن، خلال هذه الصائفة.

وستنطلق فعاليات هذا البرنامج، يوم غد الأحد في قصر الثقافة مفدي زكرياء، على أن يشمل بعد ذلك العديد من المؤسسات تحت الوصاية.

كما شرعت مصالح وزارة الثقافة والفنون في التحضير لبرنامج قافلة ثقافية متنوعة ستنتقل إلى مختلف ولايات الجنوب الكبير. وهذا في إطار إستراتيجيتها لتفعيل الثقافة الجوارية.