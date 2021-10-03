برنامج تنموي هام بولاية خنشلة

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، أوامر بمراعاة متطلبات ولاية خنشلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية، أنه فيما يخص البرنامج التكميلي للتنمية بولاية خنشلة، أمر الرئيس تبون بمايلي:

– ضرورة مراعاة متطلبات الولاية، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

– فك العزلة عن الولاية، بربطها مع الولايات المجاورة، من خلال، ازدواجية الطريق رقم ،32 والربط بالسكة الحديدية، على خط خنشلة ـ عين البيضاء بأم البواقي، تمهيدا لإطلاق مناطق، للنشاط الصناعي.

– توفير الظروف المناسبة، لتطوير النشاط الفلاحي، في مختلف الشعب، التي تمتلك فيها هذه الولاية، إمكانات معتبرة.