برنامج ثقافي خاص بالأطفال خلال العطلة الشتوية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن تنظيم الديوان الوطني للثقافة والإعلام برنامجا خاصا بفئة الأطفال خلال العطلة الشتوية الممتدة من 22 إلى 30 ديسمبر 2023.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أن هذه الخطوة جاءت انخراطا في استراتيجية. وزارة الثقافة والفنون الرامية إلى مرافقة كل فئات المجتمع وبالخصوص الأطفال.

وحسب ذات المصدر، يتضمن هذا البرنامج عروض مسرحية، ألعاب خفة، حكواتي وهذا بشكل يومي. بداية من الساعة الثانية ظهرا 14:00سا، عبر العديد من القاعات التابعة للديوان الوطني للثقافة والإعلام.

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