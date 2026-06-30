برنامج جديد لسير القطارات بالعاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن وضع برنامج جديد لسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة. خاص بالفترة الصيفية.

ويدخل البرنامج الجديد لسير القطارات حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأربعاء 01 جويلية 2026.

وللاطلاع على البرنامج الكامل للرحلات يرجى الضغط على الرابط التالي https://drive.google.com/…/1LD-e1dZTRTdFMZkj…/view…

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