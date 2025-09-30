برنامج جديد لسير قطارات خط الجزائر-وهران- تلمسان

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل مواقيت انطلاق القطارات على خط الجزائر-وهران- تلمسان.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه تزامنا مع انقضاء موسم الاصطياف تم تعديل مواقيت انطلاق القطارات على خط الجزائر-، حيث تم تسطير برنامج جديد.

حيث سيكون الانطلاق من محطة آغا (الجزائر العاصمة) باتجاه محطة تلمسان على الساعة 09:45 والوصول إلى محطة وهران يكون على الساعة 14:47 .

ثم الانطلاق من محطة وهران على الساعة 16:15 والوصول إلى محطة تلمسان على الساعة 18:47

أما الانطلاق من محطة تلمسان باتجاه محطة وهران يكون على الساعة 06:15 والوصول إلى محطة وهران على الساعة 08:36 .

ثم الانطلاق من محطة وهران على الساعة 10:00 والوصول إلى محطة آغا (الجزائر العاصمة) على الساعة 14:56.

كما أشارت الشركة أن البرنامج الجديد يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور