برنامج جديد لسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة بداية من الأحد

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه تم وضع برنامج جديد لسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة. تزامنا مع الدخول الاجتماعي.

وأضافت الشركة، أن هذا البرنامج الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 31 أوت 2025. مضيفة أنه وبالنسبة لقطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية. “ما بين المدن” تبقى في نفس التوقيت المعتاد.

