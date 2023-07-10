أعلمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، انه تم وضع برنامج جديد لسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة خاص بالفترة الصيفية.

وأشارت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن هذا البرنامج يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الإثنين.

وللاطلاع على البرنامج الكامل للرحلات يرجى الضغط على احد الروابط التالية:

الجزائر العاصمة – الثنية:

https://drive.google.com/…/16ygS0qMVAy-4i9…/view…,

الجزائر العاصمة – العفرون:

https://drive.google.com/…/1-NyHI9A…/view…,

الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسى:

https://drive.google.com/…/1t5HO1YOddrGD-weeB…/view…

آغا – زرالدة:

https://drive.google.com/…/1HXgVKSTDCbD5vG5DsiS…/view…,

آغا – مطار هواري بومدين:

https://drive.google.com/…/1CFRQgEN1p8YCSN1OPeZ…/view