برنامج جديد لسير قطارات ضواحي الجزائر العاصمة يخص الفترة الصيفية

وضعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، برنامج جديد لسير قطارات ضواحي الجزائر العاصمة خاص بالفترة الصيفية.

وسيدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ ابتداء من 06 جويلية 2022 حسب ما جاء في بيان الشركة

وللإطلاع على البرنامج الكامل للرحلات الضغط على الروابط التالية:

الجزائر العاصمة – الثنية: https://www.sntf.dz/documents/EstNEW.jpg

الجزائر العاصمة – العفرون: https://www.sntf.dz/documents/OuestNEW.jpg

الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسى: https://www.sntf.dz/documents/TiziNEW.jpg