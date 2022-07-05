برنامج جديد لسير قطارات ضواحي الجزائر العاصمة يخص الفترة الصيفية
بقلم ط.خير الدين
وضعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، برنامج جديد لسير قطارات ضواحي الجزائر العاصمة خاص بالفترة الصيفية.
وسيدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ ابتداء من 06 جويلية 2022 حسب ما جاء في بيان الشركة
وللإطلاع على البرنامج الكامل للرحلات الضغط على الروابط التالية:
الجزائر العاصمة – الثنية:
الجزائر العاصمة – العفرون:
الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسى:
آغا – زرالدة:
آغا – مطار هواري بومدين:
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