برنامج جديد للإدماج المهني “السريع” للشباب

يجري التحضير لمبادرة جديدة لتشجع الإدماج المهني “السريع”للشباب حسبما أعلن عنه المدير الوطني للبرنامج الوطني لدعم وتكوين الشباب مراد لميا.

أبرزالسيد لميا على هامش تخرج دفعةمن80متربص بالمدرسة التابعة لجمعية “صحة سيدي الهواري”أن هدف البرنامج”تكييف التكوين مع متطلات القطاع الإقتصادي”.

تعد قابلية التشغيل من أهداف برنامج ” أفاق”،التقنية الجديدة ستسمح بتحقيق الأهداف، بفضل التعاون المتبادل بين أنطمة المعلومات للقطاعات الشريكة.

كما أشارإلى اللجوء إلى أنظمة المعلومات”رؤية دقيقة حول المهن التي تسجل عجزا”.

يتم إنتهاء التحضير للبرنامج في سبتمبر المقبل،بتنظيم ندوة وطنية في العاصمة للجامعيين الليسانس والماستر. يضمن التكوين الإدماج السريع للمتخرجين الجدد.

تلقى المتخرجون تكوينا لمدة ستة أشهر في إحدى الإختصاصات المتعلقة بالنجارة والبناء،النحت،الحدادة،السباكة،الخياطة، الكهرباء.

نظم بالمناسبة معرض حول مختلف أنشطة مدرسة”صحة سيدي الهواري”بمناسبة زيارة مدير برنامج أفاق،مهنأالجمعية ،وداعيا إلى تعريف الشباب بفرصة الإدماج.