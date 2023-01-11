برنامج جديد للرحلات بالقطارات تزامنا مع إنطلاق منافسات الشان

اعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية عن برنامج جديد للرحلات بالقطارات تزامنا مع انطلاق منافسات كأس إفريقيا للمحليين.

وحسب بيان شركة sntf البرنامج الجديد للرحلات يضمن تنقل الأنصار لمتابعة الفريق الوطني

واضاف البيان انه تم إضافة قطارات ليلية لضاحية الجزائر العاصمة أيام 13 و17 و21 جانفي. وكذا رحلة بالقطار بين محطتي آغا والعفرون تنطلق على الساعة 22:40 . وأيضا رحلة بالقطار بين محطتي آغا والثنية تنطلق على الساعة 22:30.

وكشفت شركة النقل بالسكك الحديدية أن مؤسسة إيتوزا خصصت حافلات لنقل المناصرين من وإلى الملعب الجديد ببراقي بمحطتي الحراش وبئر توتة ذهابا وإيابا.