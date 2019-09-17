برنامج جديد للقطارات والشركة تتدعم بـ16 مركبة

خصّصت شركة النقل بالسكك الحديدية، برنامج جديد للرحلات، تزامنا مع الدخول الاجتماعي الحالي.

وأعلنت الشركة عن تعديل جديد في مواقيت الرحلات الكبرى الرابطة بين الجزائر العاصمة وضواحيها، خاصة بعد تدعيم الشركة بـ16 قطارً.

وقالت من جهتها، سماح بوخضرة، مديرة الوحدة الجهوية لـ”SNTF”:” قمنا بوضع برنامج خاص لسير القطارات بإضافة حوالي 16 قطار”.

وأضافت بوخضرة للنهار، أن القطارات انطلقت منذ يوم الأحد الماضي،حيث تنطلق من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية السابعة مساء.

وأشارت المتحدثة، إلى أنه تم تعزيز قطارات الضواحي،حسب الطلب المتزايد وبمراعاة أوقات الذروة، بالإضافة إلى المناطق التي تعرف اكتظاظ المسافرين.