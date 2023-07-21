برنامج جمركي للتكوين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بين الجزائر وفلسطين

أعلن المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، عن تسطير برنامج بين الجمارك الجزائرية و الضابطة الجمركية الفلسطينية. يشمل العديد من البنود خاصة المتعلقة بالتكوين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وتبادل المعلومات.

وقال خالدي، على هامش زيارة قام بها بمعية قائد الضابطة الجمركية الفلسطينية اللواء إياد عبد الرزاق حمدان بركات. و سفير فلسطين بالجزائر خالد أبو عيطة. إلى المدرسة العليا للجمارك بوهران، أنه تم تسطير برنامج بين المؤسستين. مضيفا أنه يتم العمل لتطوير العلاقات بين الإدارتين الجمركيتين الجزائرية و الفلسطينية. و سيمس هذا البرنامج العديد من الجوانب خاصة منها التكوين وتبادل المعلومات ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وتبييض الأموال ومكافحة المخدرات.

أكد خالدي على القفزة النوعية التي شهدتها الجمارك الجزائرية في السنوات الأخيرة سواء على المستوى الوطني أو الدولي, مشيرا إلى أن “الجزائر لن تبخل أبدا بتحويل هذه المعارف المكتسبة للإخوة الأشقاء في فلسطين”.

و من جانبه عبر قائد الضابطة الجمركية الفلسطينية، عن إعجابه بالقدرات التي تملكها الجمارك الجزائرية من خلال زيارة المدرسة العليا للجمارك بوهران. حيث اكتشفنا الكثير مما يلزمنا من اختصاصات كضابطة جمركية فلسطينية في هذه المدرسة”.

كما أشار إلى أن جهاز الجمارك الجزائرية وعلى رأسه المدير العام لم يبخل علينا بأي طلب من طلباتنا ونحن في إطار تحديد التكوينات التي تحتاجها الضابطة الجمركية الفلسطينية حتى تكون مؤسسة جاهزة وقوية. مردفا يكفينا فخرا أن نأخذ التكوين من الجزائر فذلك سيجعل قدرات الضابطة الجمركية الفلسطينية عالية. وقوية بالنظر إلى قدرات الجزائر المعروفة في هذا المجال.

وقد طاف الوفد الفسلطيني بمعية المدير العام للجمارك الجزائرية و والي وهران بمختلف أنحاء المدرسة بدءا بحقل الرمي و قاعات الدراسة و مختلف مخابر المدرسة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور