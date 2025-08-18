برنامج “حادي الأرواح” الإنشادي.. نحو العالمية بمشاركة عربية وإفريقية

ينظم التلفزيون الجزائري، يوم غد الثلاثاء، على الساعة التاسعة مساءً، بالمركز الثقافي لجامع الجزائر، السهرة النهائية الأولى للطبعة الحادية عشرة من البرنامج الإنشادي “حادي الأرواح”، المخصص لتلاوة وتجويد القرآن الكريم.

وتتميز هذه الطبعة بطابع دولي عربي وإفريقي، حيث ستشهد مشاركة متسابقين من ثماني دول، إلى جانب الجزائر.

وسيتنافس المشاركون خلال ثلاث سهرات، أيام 19 و26 و30 أوت الجاري، على جوائز رسمية. مع حضور مميز للمنشد حبيب سار من السنغال.

إضافة إلى أصوات إنشادية من المغرب العربي (المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا، الصحراء الغربية). ومنطقة المشرق العربي (مصر، سلطنة عمان، فلسطين). إلى جانب مشاركة المنشد الجزائري محمد عبد السلام عبد اللطيف الأشقر.

وسيكون الحفل الختامي يوم 30 أوت الجاري مناسبة لتتويج الفائزين بالجوائز الثلاث الأولى. مع تكريم خاص لكل المشاركين من الجزائر، السنغال، والبلدان العربية.

كما سيتم منح جوائز قيمة للمتوجين، في أجواء احتفالية يسودها الطابع الروحي والإنشادي.

وتهدف هذه الطبعة التي تُجرى فعالياتها بالمركز الثقافي لجامع الجزائر، إلى إعطاء البرنامج بعدًا عالميًا في المستقبل. عبر فتح المشاركة أمام منشدي البلدان العربية والإسلامية ودول أخرى من العالم. مع الجمع بين الأصالة الدينية والمعمارية لجامع الجزائر وروح الإبداع الفني.