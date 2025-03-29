برنامج خاص بسير قطارات ضاحية الجزائر خلال أول أيام العيد

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تسطير برنامج خاص لحركة سير قطارات ضاحية الجزائر خلال أول أيام العيد.

وأوضحت الشركة أنه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مسافريها الكرام، أنه تم وضع برنامج خاص لحركة سير قطارات ضاحية الجزائر خلال أول أيام العيد.

وأشار المصدر نفسه، أن حركة السير العادية تستأنف حسب البرنامج اليومي ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ويمكن الاطلاع على برنامج قطارات ضواحي ناحية الجزائر من خلال الروابط

خط الجزائر-ثنية

الخط : الجزائر - العفرون https://drive.google.com/…/1dXW…

الخط : الجزائر – زرالدة https://drive.google.com/…/1yX1r5RIGeJ…

الخط : زرالدة – الثنية https://drive.google.com/…/10mnwmQCOO…

الخط : العفرون – الثنية https://drive.google.com/…/1s1p9nbVEkFvrqsaOnG6vviM0wDD…

الخط : الجزائر – واد عيسى https://drive.google.com/…/1WEgwymk3rLeEVGKOz6SLDDZpe…

الخط : آغا – مطار هواري بومدين https://drive.google.com/…/1EfFMcHbMFZQjjOarnZIjXXWralM…

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