برنامج خاص لتأطير المساجد خلال الشهر الفضيل

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بالجزائر العاصمة، أنه تم تسطير برنامج خاص لتأطير المساجد التي تعرف إقبالا لافتا للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، لاسيما لأداء صلاة التراويح.

وأوضح بلمهدي خلال استضافته في منتدى جريدة ”المجاهد” أن الإقبال اللافت على بيوت الله لأداء صلاة التراويح. رافقته العديد من الإجراءات التي ضبطت من أجل ضمان حسن استقبال رواد المساجد. لافتا الى أن جميع هذه الهياكل مؤطرة بالشكل المطلوب، لاسيما ما تعلق بالخطاب الديني الذي يتوافق والمرجعية الدينية والهوية الوطنية.

وأضاف أن البرنامج المسطر لتأطير مساجد الجمهورية خلال شهر رمضان تضمن محاور تتعلق بالتوجيه الديني. والنشاط المسجدي والتعليم القرآني والخدمات والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام.

وفيما يخص رقمنة القطاع، أكد بلمهدي أن دائرته الوزارية قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، تماشيا مع التعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذا الشأن، مبرزا أنه”تم تحقيق نسبة 100 بالمائة تقريبا من الأهداف المسطرة في هذا الشق.

كما أشار الوزير إلى صدور قانةن الإمام قريبا، مذكرا بالقوانين التي صدرت لحماية الأئمة ومضاعفة العقوبة في حق المعتدين عليهم.

من جانب آخر، تطرق الوزير الى ملف الحج، مبرزا أن العمل جار لضبط كل التفاصيل المتعلقة بحج هذا الموسم، كاشفا في هذا الصدد عن إصدار السلطات السعودية يوم أمس لأول تأشيرة وبطاقة عضو بعثة لموسم حج 2024، والتي كانت من نصيب عضو في البعثة الجزائرية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور