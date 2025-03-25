برنامج خاص لتسهيل تنقل المواطنين بالعاصمة أيام العيد

كشفت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم الثلاثاء، عن وضع برنامج خاص لتسهيل تنقل المواطنين خلال أيام عيد الفطر.

وجاء في بيان للمؤسسة، أن رحلات النقل الحضري ستنطلق ابتداء من الساعة 06:30 صباحا إلى غاية 19:00 مساء خلال الفترة النهارية.

في حين تبدأ خدمة الفترة الليلية من الساعة 19:00 مساء إلى 00:40 بعد منتصف الليل، بمعدل رحلة كل 30 دقيقة.

وسيتم، خلال الفترة النهارية، تغطية 182 خطا، بينما تشمل الفترة الليلية 23 خطا، وفقا للمصدر ذاته.

وفي إطار تسهيل تنقل المصلين لأداء صلاة العيد بجامع الجزائر، برمجت “إيتوزا” رحلات خاصة تنطلق في الساعة 06:00 صباحا.

وتنطلق هذه الرحلات، من محطات أول ماي، ساحة أودان، ساحة الشهداء، المعدومين، القبة، سيدي عبد الله ،وأولاد موسى، مرورا بالرغاية، الرويبة، الحميز، خميس الخشنة عبر حمادي، إضافة إلى الكاليتوس. على أن تكون العودة بعد الانتهاء من الصلاة.

كما خصصت المؤسسة برنامجا استثنائيا لنقل المواطنين إلى المقابر للترحم. حيث ستبدأ أولى الرحلات على الساعة 07:00 صباحا وتستمر إلى غاية 13:40 ظهرا.

كما يشمل البرنامج خمسة خطوط انطلاقا من محطة أول ماي نحو مقبرة العالية، محطة ساحة الشهداء نحو مقبرة العالية، محطة شوفالي نحو مقبرة دالي براهيم، محطة باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي، محطة الحراش نحو مقبرة العالية عبر باش جراح وسيدي طيب.