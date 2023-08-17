برنامج خاص لتطوير المديرية العامة للأملاك الوطنية

ذكر وزير المالية لعزيز فايد، بوجود برنامج مخصص لتطوير المديرية العامة للأملاك الوطنية. يهدف إلى تزويد هذه المديرية بالتجهيزات الإلكترونية اللازمة لتسهيل عملية الرقمنة. مما سيساهم في تحسين كفاءة العمليات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.

من جهة أخرى، أكد الوزير على أهمية تحسين ظروف العمل للعاملين والموظفين في هذه الإدارة. من خلال توفير بيئة عمل ملائمة ومريحة .تسمح بتعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الأداء الوظيفي، هذا بدوره سيسهم في تعزيز فعالية تنفيذ برنامج الرقمنة وتحسين تجربة المواطنين.

ويأتي هذا النشاط في إطار جهود وزارة المالية الرامية لتحسين وتطوير إدارة الأملاك الوطنية وتحقيق تقدم ملحوظ في الرقمنة الإدارية.

ومن المنتظر أن يسهم برنامج الرقمنة هذا في تحسين فعالية العمليات وتسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقار والأملاك الوطنية وكذلك تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها هذه الإدارة للمواطنين وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، يضيف البيان.