برنامج خاص لسير القطارات في عيد الفطر وإطلاق خطوط جديدة

وضعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، برنامجا خاصا لنقل المسافرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما أطلقت الشركة، خطوط جديدة، في إطار الاستئناف التدريجي لحركة النقل ما بين الولايات.

وتم تعزيز النقل على الخطوط الكبرى وزيادة عدد العربات في القطار الواحد من أجل رفع عدد المسافرين في الرحلة الواحدة.

وكذا إضافة رحلتين ذهابا وإيابا على خط الجزائر العاصمة – وهران.

وسيتم خلال اليوم الأول للعيد المحافظة على خط الجزائر العاصمة–بجاية وخط الجزائر العاصمة–الشلف.

وسيتم العودة إلى العمل وفق البرنامج العادي انطلاقا من الجزائر العاصمة، نحو كل من البويرة والمسيلة وسطيف، ذهابا وإيابا، بداية من ثاني أيام العيد.

أمّا بالنسبة لضاحية الجزائر العاصمة، فسيتم اعتماد برنامج السير ليوم الجمعة خلال اليوم الأول للعيد، أي بمعدّل 74 رحلة.

بينما سيتم اعتماد البرنامج العادي بداية من اليوم الثاني للعيد، بمعدّل 123 رحلة يوميا.

وسيتم رفع عدد الرحلات على خطوط ضاحية العاصمة، بداية من يوم 15 ماي، لتصل إلى 145 رحلة يوميا.

وأشارت الشركة، إلى أنّ برنامج النقل في الجهات الأخرى قسنطينة، عنابة، وهران سيبقى يسير بحسب البرنامج المعتاد، بما في ذلك خط وهران–بشار ذهابا وإيابا.

كما شرعت الشركة في استئناف الرحلات على بعض الخطوط الجديدة وذلك تبعا للرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي ويتعلق الأمر بكل من:

خط الجزائر المسيلة ذهابا وإيابا: بداية من يوم 10 ماي 2021.

خط الجزائر قسنطينة ذهابا وإيابا بقطار كوراديا بداية من يوم 15 ماي 2021.

خط الجزائر – باتنة ذهابا وإيابا: بداية من يوم 16 ماي 2021.

استئناف رحلات ضاحية قسنطينة خط قسنطينة – زيغود يوسف قبل نهاية شهر ماي الجاري.

وذكر البيان، بأن الخطوط التي تضمنها القطارات الليلية المجهزة بالمراقد، لا يمكن استئنافها حاليا بسبب تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي.