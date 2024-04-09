برنامج خاص لسير قطارات الخطوط الكبرى خلال أول وثاني أيام العيد

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن وضع برنامج خاص لحركة سير قطارات الخطوط الكبرى خلال أول وثاني أيام العيد.

وجاء في بيان الشركة “استعدادا لحلول عيد الفطر المبارك، تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المسافرين الكرام.، أنه تم وضع برنامج خاص لحركة سير قطارات الخطوط الكبرى خلال أول وثاني أيام العيد”.

وأشارت الشركة أن حركة السير العادية حسب البرنامج اليومي تستأنف ابتداء من ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

مواقيت سير قطارات الخطوط الكبرى خلال أول وثاني أيام العيد موضحة في الجدول أدناه

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