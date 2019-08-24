برنامج خاص لـ”بلايلي” في تونس

سيكون الدولي الجزائري يوسف بلايلي، على موعد مع الخضوع لبرنامج عمل خاص من طرف الطاقم الفني لناديه، الترجي الرياضي التونسي.

وأشارت “الصريح” المحلية، بأن المتألق خلال الكان الأخيرة بحاجة لعمل بدني مُكثف، لأنه يُعاني من زيادة بعض الكلوغرامات في وزنه.

وأوضح المُدرب مُعين الشعباني بانه يريد تواجد إبن وهران في أفضل أحواله في أقرب الآجال الممكنة، لإستئناف الدوري والمُنافسة الإفريقية.

يُذكر بأن مُستقبل مُحارب الصحراء مع فريق “باب السويقة”، يبقى غير واضح المعالم الى غاية كتابة هذه الأسطر.

وتتملك صاحب الـ27 عاما رغبة في تغيير الأجواء، ولكن “التوانسة” قابلوا جميع المُقترحات التي وصلته بالرفض.