 برنامج خاص للنقل عبر المصاعد الهوائية خلال رمضان

سطرت المؤسسة الجزائرية للنقل بالكوابل، برنامج استغلال خاص للنقل عبر المصاعد الهوائية خلال شهر رمضان، حسبما جاء في بيان للشركة.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه الاوقات الخاصة قد تم تسطيرها ابتداء من 11 مارس الجاري و ستبقى سارية. إلى غاية نهاية شهر رمضان.

وأضاف البيان أن الأمر يتعلق بتكييف ساعات منشآت المؤسسة على المستوى الوطني. من أجل الاستجابة بشكل افضل لمتطلبات المواطنين، و الزوار، مع مراعاة العادات والممارسات الدينية.

وستكون ساعات استغلال المصعد الهوائي بتلمسان، من الساعة الثامنة صباحا الى غاية السادسة مساء (08:00 – 18:00). خلال أيام العمل، و من الساعة الثانية و النصف زوالا إلى غاية السادسة مساء (14:30 – 18:00) ايام الجمعة. و من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء (09:00 – 18:00) أيام السبت.

أما فيما يخص المصعد الهوائي لمدينة وهران، فان ساعات العمل ستكون من الثامنة صباحا الى الخامسة. و خمسة وأربعين دقيقة مساء (08:00 – 17:45). خلال أيام العمل، و من الساعة الثانية و النصف مساء اإى غاية الخامسة. و خمسة و اربعين دقيقة مساء (14:30 – 17:45). خلال ايام الجمعة، و من الساعة التاسعة صباحا الى الخامسة و خمسة. و اربعين دقيقة مساء (09:00 – 17:45) بالنسبة لأيام السبت.

و فيما يتعلق بالمصعد الهوائي رياض الفتح بالجزائر، فان ساعات العمل قد حددت من الساعة الثامنة صباحا الى غاية السادسة مساء (08:00 – 18:00). في كل ايام الاسبوع، اما ليلا فستكون من الساعة الثامنة و النصف ليلا الى غاية الحادية عشر و النصف ليلا (20:30 – 23:30).

هذه ساعات عمل المصعد الهوائي بالعاصمة وتيزي وزو

أما ساعات عمل المصعد الهوائي لباب الوادي (الجزائر) فستكون من الساعة السابعة صباحا الى غاية السادسة مساء (07:00 – 18:00). طوال ايام الاسبوع، باستثناء يوم الجمعة حيث ستبدأ الخدمة فيها على الساعة الثانية زوالا الى السادسة مساء (14:00 – 18:00). اما ليلا فستبدأ من الثامنة و النصف الى غاية الحادية عشر و النصف ليلا (20:30 – 23:30).

و فيما يخص ساعات عمل المصعد الهوائي لتيزي وزو، فستكون من الساعة السابعة صباحا الى غاية الساعة الخامسة و النصف مساء (07:00 – 17:30). خلال أيام العمل، و من الساعة الثانية زوالا الى الخامسة و النصف مساء (14:00 – 17.30) خلال ايام الجمعة. اما ليلا فستكون من الساعة الثامنة و النصف ليلا الى غاية الساعة الحادية عشر و النصف (20:30 – 23:30)، يضيف ذات البيان.

وأضافت المؤسسة في بيانها، أن تحديد المواقيت الخاصة قد تم بهدف ضمان تواصل مستمر وفعال خلال شهر رمضان بأكمله. مؤكدة على إلتزامها بتسهيل تنقل المواطنين مع الحفاظ الدقيق على القيم الثقافية و الدينية.

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