برنامج خاص لنقل المواطنين خلال رمضان

سطرت مديرية النقل لولاية الجزائر برنامجا خاصا لتنقل المواطنين عبر وسائل النقل العمومية والخاصة خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح مدير النقل والتنقلات والمرور، إيدير رمضان شريف، أنه تم تسطير مخطط خاص يتضمن تمديد ساعات العمل ليلًا واستحداث خطوط جديدة. حيث استحدثت مؤسسة “إيتوزا” 10 خطوط جديدة انطلاقًا من عدة محطات باتجاه جامع الجزائر (المحمدية). لضمان تنقل المصلين لأداء صلاة التراويح في أحسن الظروف.

كما تم تحديد أوقات عمل المترو والترامواي من السادسة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف صباحًا، فيما ستضبط رحلات قطارات الضواحي بين السادسة صباحًا والسادسة مساء خلال النصف الأول من رمضان، مع إضافة رحلات ليلية خلال النصف الثاني.