برنامج خاص من “إيتوزا” بمناسبة عيد الأضحى

أطلقت، مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر” إيتوزا” برنامجا خاصا بمناسبة عيد الأضحى.

وجاء في بيان للمؤسسة نشر على منصة” الفايسبوك”. أنه بالنسبة لصلاة العيد في جامع الجزائر سيكون انطلاق الحافلات من 05:15 صباحاً ..والعودة، بعد الانتهاء من الصلاة.

وتشمل محطات الانطلاق أول ماي، ساحة الشهداء، محطة أودان، محطة المعدومين.

كما خصصت المؤسسة برنامجا في اليومين الثاني والثالث، بتوفير 6 خطوط استثنائية لزيارة المقابر، من الساعة 07:00 صباحاً إلى 13:40 زوالاً.