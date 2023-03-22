برنامج خاص.. هكذا سيكون توزيع المياه بالعاصمة خلال رمضان

قال المدير العام لشركة سيال، إلياس ميهوبي، أن شركة سيال سطرت برنامجا خاصا لتزويد المواطنين بالمياه الشروب خلال شهر رمضان المعظم. مضيفا أن 60 بالمائة من الزبائن سيتم تزويدهم بشكل يومي.

وأضاف ميهوبي في رده على أسئلة الصحفيين على هامش الإحتفال باليوم العالمي للماء، المصادف لـ22 مارس من كل سنة. أن شركة “سيال” سطرت برنامجا خاصا من أجل تحسين التزويد وضمان خدمة عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين. مشيرا إلى أن 60 بالمائة من زبائن الجزائر العاصمة سيتم تزويديهم بالمياه “بشكل يومي”. في حين أن 40 بالمائة منهم سيزوّدون بالمياه “يوما بيوم”.

وأضاف ميهوبي، أن شركة سيال أطلقت “نموذج محطة الدفع الرقمية” والتي سيتم تثبيتها قريبا في أماكن عامة مختلفة. لتمكين الزبائن الوصول بسهولة إلى منصات الدفع الرقمية. من أجل تسديد فواتيرهم بصفة سريعة وامنة.

كما أوضح المتحدث، أن هذه المحطة التي تم إنجازها من طرف الفرق التقنية للشركة. تعد بمثابة منصة متكاملة تحتوي على كل المعلومات الخاصة سواء بالزبون “حسابه ومؤشر عداده ودفع الفاتورة”. بالإضافة كذلك إلى البوابة الجغرافية التي تمكنه من الإطلاع على برنامج تزويد بالمياه والتغيرات التي تطرأ عليه بشكل محين. واتخذت شركة “سيال” شعار “تسريع التغيير”. للإعلان عن إطلاق هذه الخدمات الرقمية الجديدة.

كما شهد الإحتفال باليوم العالمي للماء تنظيم على مستوى “دار الماء” العديد من النشاطات التحسيسية حول أهمية المحافظة على هذا المورد الحيوي وترسيخ ثقافة استهلاك المياه. كما تم تنظيم معارض مفتوحة لعامة الناس تمكنهم من اكتشاف التقنيات المبتكرة في هذا المجال والمعتمدة لتحسين الخدمات العمومية للمياه والتطهير.

وفي نفس الإطار، نظمت ورشات تعليمية لفائدة الأطفال تتيح لهم المشاركة في أنشطة ترفيهية كالحقيبة التعليمية وتقديم دروس حول الماء والتلوين حول موضوع المياه لزيادة وعي الأطفال بأهمية المياه والإدارة المسؤولة لموارد المائية.

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