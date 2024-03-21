برنامج خليها على ربي يصنع الحدث في رمضان

يُقدم برنامج “خليها على ربي”، والذي يعرض على تلفزيون “النهار”، من تقديم الصحفية عائشة بوزمارن، قصصا من عمق الشارع الجزائري.

وكعادته، يعرف هذا البرنامج الإنساني والذي إكتسب جمهورا كبيرا على مدار المواسم السابقة، مشاهدة قياسية خاصة خلال الشهر الكريم.

ورافقت بوزمارن، من خلال البرنامج، أشخاصا بدون مأوى، في عدة ولايات من الوطن، حيث تنقلت إليهم رفقة كاميرا “النهار”، وقدمت لهم المساعدات.

كما نقلت الصحفية، قصصا مختلفة، وكلها تُبكي الحجر، لأشخاص قضوا سنوات في الشوارع، دون مأوى، والكثير منهم فقد عقله.

وعرفت حلقات البرنامج، مشاهدات معتبرة على مختلف منصات تلفزيون “النهار” على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

حيث عرفت حلقاته والتي تعرض يوميا على تلفزيون “النهار” على الساعة 17:40 دقيقة، عرض مشاهد تدمي القلب، ونقلت حالات لأشخاص فقدوا أسرهم وبيوتهم وحتى عقولهم، ليجدوا أنفسهم تائهين في الشوارع دون مساعدة ودون أدنى شروط الحياة الكريمة.

وحاول طاقم البرنامج، بالتعاون مع جمعيات خيرية، مساعدة هؤلاء الأشخاص. حيث قدوا لهم وجبات ساخنة، وكذا أغطية وحتى مساعدات مالية.

فيما ساهم طاقم البرنامج كذلك، في محاولة مساعدة هؤلاء الأشخاص، في الحصول على أماكن بدور الرعاية الخاصة بهذه الفئة.

هذا ويجمع تلفزيون “النهار” المشاهدين في الشهر الكريم، حيث يقدم برنامجا ثريا، من خلال سلسلات درامية وفكاهية وبرامج مقالب وأخرى إنسانية. كما يضرب موعدا يوميا للمشاهدين في سهرة رمضان من خلال برنامج “زابينغ رمضان”، والذي يبث على المباشر.