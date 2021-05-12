برنامج زابينغ رمضان يترحم على ضحايا غزة ويستنكر إقتحام الاقصى

خص برنامج زابينغ رمضان في عدد اليوم بوقفة ترحم على سقوط 30 شهيدا منهم 10 أطفال فلسطنيين خلال قصف الكيان الصهيوني لغزة.

وخلال البرنامج جدد كل الحاaرين تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية داعين الله أن يفرج عنهم الحصار ويبدلهم ايام احسن .

وككل يوم من ايام رمضان يستضيف زابينغ رمضان نجوم وجوه فنية وثقافية ساهمت بشكل اوأخر في الثقافة الجزائرية.

وبرنامج اليوم إستضاف لامية عميري ملكة جمال اللباس التقليدي بالإضافة إلى الممثل المسرحي فوزي بايت.

وكان اللباس التقليدي موضوع اليوم اين أعطى كل من الحاضرين في البرنامج اراءهم وكيف سياهم في الترويج للثرات الجزائري.