برنامج شوفو حكايتي يحقق أمنية مفقود في العثور على أمه بعد 35 سنة من الغياب

بعد مروره في برنامج شوفو حكايتي.. أشرف اليوم، مديرية الإجتماعي والتضامن لولاية الشلف، على لقاء المفقود رضوان نسيم رابح بأمه وإخوته بعد غياب دام 35 سنة.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن عثور رضوان الذي مر في برنامج شوفو حكايتي على أفراد عائلته التي إنقطعت صلته بها لما كان في عمره 4 سنوات عام 1985.

تم بعد رحلة بحث طويلة إنتهت بظهوره على شاشة قناة النهار في برنامج شوفو حكايتي قبل أسبوع.

وجاء هذا فضلا عن مساعي وترتيبات مديرية النشاط الإجتماعي لولاية الشلف ليتم العثور على عائلته بولاية سطيف بعد مروره في شوفو حكايتي.

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تدخلت مصالح الحماية المدنية في الشلف، اليوم السبت، لتصريف مياه الأمطار المتسربة إلى قبو عيادة تاجنة.

وتمت الإستعانة بالمضخات العوامة في إمتصاص كميات هائلة من الأمطار المتجمعة بالقبو جراء التساقط الغزير للأمطار منذ ليلة أمس.

وقد تمكنت عناصر الوحدة المتدخلة من التحكم في تدفق المياه وتصريف المياه المتسربة، والتي كانت مصحوبة بالأوحال والحجارة دون تسجيل أية خسائر تذكر.

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شوفو حكايتي : نسيم..قصة شاب تم إختطافه وهو صغير يبحث عن عائلته التي لم يراها منذ 35 سنة