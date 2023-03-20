قناة النهار برنامج ضويها علينا .. “رجال يتحدون الصعاب لفعل الخير وإنارة المناطق المعزولة”.. ترقبوه في رمضان بقلم النهار أونلاين نشر في 20 مارس 2023 - 16:34 شارك غرِّد أرسل 45 0 برنامج ضويها علينا .. “رجال يتحدون الصعاب لفعل الخير وإنارة المناطق المعزولة”.. ترقبوه في رمضان رابط دائم : https://nhar.tv/ovyuf برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا النهار ترصد حصريا كواليس حفل "الزنقاوي" بالقاعة البيضاوية قناة النهار 04 مارس الوخز بالإبر" .. ظاهرة مستجدة قيد التحقيق" قناة النهار 10 مارس نقص في مادتي الزيت والسميد يؤرق أصحاب محلات بيع زلابية بوفاريك قناة النهار 07 مارس شرطة معسكر تلقي القبض على مشعوذة وتحجز كمية معتبرة من مواد السحر والشعوذة قناة النهار 28 فيفري معيشة فالـ GOOD.. مع أمين بومدين تعيش GOOD قريبا في رمضان قناة النهار 19 مارس "طالع هابط: الشيخ النوي يكشف العجب في مشرية.. "محلات زدمولهم الافارقة وسكنوا فيهم منذ 3 سنوات قناة النهار 05 مارس دلال خير: تميم.. مصاب بالفشل الكلوي تجرع مرارة المرض لسنوات طويلة ويطلب المساعدة في العلاج قناة النهار 10 مارس الإيقاع بـ 4 مهربي مهلوسات وحجز اكثر من 87 الف قرص إكستازي بوهران قناة النهار 02 مارس تعليم عالي: إعتداءات وتجاوزات متكررة بالإقامات الجامعية قناة النهار 01 مارس صب معاشات المتقاعدين مع الزيادات تلقى إستحسان المستفيدين بالنعامة قناة النهار 16 مارس