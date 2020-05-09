برنامج “ضياف ربي” يصنع الحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتكفل بأغلب الحالات

صنع برنامج “ضياف ربي” الذي يبث يوميا على قناة “النهار” خلال الشهر الفضيل، الحدث عبر وسائل التواصل الإجتماعي، واتفق رواد الأخير على أنه الأفضل خلال رمضان.

ويعالج برنامج ضياف ربي الذي تقدمه الزميلة عائشة بوزمارن بالتناوب مع الزميل ياسين كنتاش الذي انضم مؤخرا إلى طاقم البرنامج، على تسليط الضوء كيف تقضي العائلات الفقيرة والمعوزة رمضان.

ووجد البرنامج الإجتماعي نجاحا كبيرا، وتجاوبا مع المشاهدين الذي اعتبروه أفضل برنامج رمضاني هذه السنة في الجزائر.

وقد صنع ضياف ربي الحدث على مواقع التواصل الإجتماعي، ويتفاعل رواده مع كل عدد جديد للبرنامج، كما اتفق الّأغلبية على أنه الأنجح خلال الشهر الفضيل لما يحمله من أبعاد اجتماعية.

وفي المقابل تفاعل، المحسنون مع برنامج ضياف ربي وتكفلوا بأغلب الحالات التي بثت، على غرار حالة عمي نور الدين الذي عاش 30 سنة في مقبرة ببئر مراد رايس، وتكفلت به جمعية ناس الخير.