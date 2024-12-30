برنامج غنائي مغربي يسطو على تراث المرحومة فضيلة الدزيرية

شهد أحد البرامج المغربية الذي يسلط الضوء على المواهب الغنائية المحلية، أداء إحدى المتسابقات أغنية تعود للفنانة الجزائرية القديرة المرحومة فضيلة دزيرية.

ونالت المتسابقة ثناء وإعجاب لجنة التحكيم، لكن الغريب في الأمر هو عدم تطرق أي منهم إلى أصل هذه الأغنية من الثراث الجزائري الأصيل.

وعلق متابعو البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه لا يمكن نكران أن هذه الأغنية جزائرية. فيما قال بعضهم إن الفن المغربي لا وجود له دون الاختلاس من التراث الثقافي الجزائري.