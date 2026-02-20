برنامج فني بالمسرح الوطني الجزائري لشهر رمضان

سطر المسرح الوطني الجزائري “محي الدين باشطارزي” برنامجا ثقافيا فنيا متنوعا تحسبا لشهر رمضان 2026.

ويتضمن البرنامج المقترح على الجمهور طيلة الشهر الفضيل سهرات فنية في مختلف الطبوع الموسيقية كالشعبي والأندلسي والمالوف والتارقي. إلى جانب عروض مسرحية ثرية ومتنوعة تستجيب لمختلف الأذواق الفنية، بما ينسجممع الأجواء الروحية للشهر الفضيل.

ويهدف هذا البرنامج إلى “إبراز الإنتاجات المسرحية وثراء التراث الموسيقي الجزائري”. حيث “سينطلق بداية من 23 فيفري ويمتد لغاية 16 مارس المقبل، وهذا على الساعة 30 :21 ليلا.

ومن المسرحيات المبرمجة خلال هذا الشهر “جنازة أيوب” و”غدوة يا منعاش” و”أنا تاني”. في حين تبرز من العروض الموسيقية “خاتم الدزاير” و”مازلنا هنا” و”يما وابنها”.

وأما حفلات الشعبي والعاصمي والأندلسي وغيرها فسيحييها فنانون من بينهم سيد علي دريس وعبد القادر شاعو. ومريم بن علال وعباس ريغي وزكية قارة تركي وليلى بورصالي.

وبرمج المنظمون أيضا حفلا فنيا للموسيقى الأندلسية للجمعية الثقافية “دار الفن” من وهران، وكذا عرض بعنوان “حضرة وديوان”.

بالإضافة لعرض آخر بعنوان “نغمات الصحراء” وهو حفل فني للموسيقى التارقية لفرقة “تيكوباوين” من تمنراست.