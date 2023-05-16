برنامج كابدال.. حملات تحسيسية بالمؤسسات التربوية حول المخاطر الكبرى

عرفت بعض المؤسسات التربوية بأطوارها الدراسية الثلاث،عبر الوطن تنظيم حملة تحسيسية حول الوقاية من المخاطر الكبرى تحت عنوان “معا من أجل الوقاية من المخاطر الكبرى”.

وحسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن الحملة من تنظيم برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية Programme Capdel برنامج كابدال. بالشراكة مع المديرية العامة للحماية المدنية وبالتعاون مع وزارة التربية الوطنية.

وأطلقت هذه الحملة عبر 8 بلديات نموذجية وهي: بلدية تيميمون (ولاية تيميمون)، بلدية الخروب (ولاية قسنطينة). بلدية جانت (ولاية جانت)، بلدية مسعد (ولاية الجلفة)، بلدية أولاد بن عبدالقادر (ولاية الشلف)، بلدية بابار (ولاية خنشلة)، بلدية الغزوات (تلمسان)، بلدية جميلة (ولاية سطيف).

حيث تم تنظيم عدة تمارين ومحاكاة ميدانية حول التدابير الوقائية وإجراءات السلامة أثناء وقوع إحدى المخاطر الكبرى وكيفية مجابهتها.

أين تمثلت هذه التمارين في: إخلاء المؤسسات التربوية أثناء حدوث الكوارث. وتمارين حول التعامل مع المخاطر الكبرى -قراءة الخريطة.

بالإضافة إلى تمرين توصيل الماء وتمرين جذب الحبل.تمرين سباق نقل المريض بعناية وتمرين الإسعافات الأولية.