برنامج للسقي الكلي في الجنوب.. ودعم بـ20 بالمائة للفلاحين عند اقتناء البذور

قال مدير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، مسعود بن دريدي، أن الوزارة ستعتمد خلال الموسم الحالي برنامجا لتعزيز السقي الكلي لتطوير زراعة الحبوب في الجنوب والسقي التكميلي في الشمال من خلال الاعتماد أكثر على وسائل السقي. التي عرفت مؤخرا إقبالا عليها من طرف الفلاحين في ظل حالة الجفاف التي ميزت السنة الجارية.

وأضاف بن دريدي في حديث “لوأج”، أن القطاع عدّل في كيفية الدعم المالي بالنسبة لإنجاز أحواض الري أو اقتناء أجهزة السقي التكميلي. وذلك من خلال الإعتماد على سعر السوق كسعر مرجعي للأجهزة والعتاد. وليس وفق نسب محددة كما كان يتم العمل به في السابق. حيث يقوم الفلاح بإيداع الطلب على مستوى مديرية المصالح الفلاحية مرفوقا بنسخة عن بطاقة الفلاح والفاتورة للحصول على هذا الدعم المالي. ويوجه طلبه للجنة التقنية الولائية. قصد مراقبة مدى مطابقة الملف وتوفر مصدر مياه مستقل للسقي بالأرض الفلاحية المعنية.

وبالنسبة للعتاد أكد بن دريدي، أنه متوفر حاليا بحيث تحصلت كل ولاية على حصتها، كما سيتحصل الفلاحون على تعويضات بنسبة 35 بالمائة تمنح من طرف الدولة عند اقتناء الجرارات، وعتاد المرافقة والمعالجة. وتمنح الوزارة حصة من الجرارات وعتاد المرافقة لمديريات المصالح الفلاحية، بالتعاون مع مؤسسة تسويق العتاد الفلاحي.

وأضاف ذات المتحدث، أنه بخصوص البذور، وجهت تعليمات بوجوب توجيه البذور عند الحصاد مباشرة لمعالجتها ووزنها، لتكون جاهزة لمنحها للفلاحين في أقرب وقت، مع توفير الكميات الكافية من أسمدة العمق “الفوسفاتية” وأسمدة السطح “الازوتية” للفلاحين مع تقديم دعم مالي عند اقتنائها بنسبة 20 بالمائة من سعرها.