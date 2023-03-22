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الرياضة

برنامج مباريات الجولة الثالثة لتصفيات كان 2023

بقلم فيصل زيان بوزيان
برنامج مباريات الجولة الثالثة لتصفيات كان 2023
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تبدأ اليوم الأربعاء، لغاية بعد غد الجمعة، مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوديفوار.

وأعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، برنامج اللقاءات التي ستنطلق اليوم الأربعاء.

وذلك بإجراء مواجهتي سيراليون ضد ساو تومي وبرينسيب ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة 12 من التصفيات، ومواجهة البنين ضد رواند ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة 12 من التصفيات.

وضمن مواجهات الغد الخميس، سيستقبل المنتخب الوطني، خصمه منتخب النيجري، برسم الجولة الثالثة للمجموعة 6 لتصفيات الكان.

وجاءت المواجهات على النحو التالي:

Peut être une image de texte qui dit ’TotalEnergies AFRICA CUP OF NATIONS, CÃTE D'IVOIRE 2023 2023 QUALIFIERS MATCHES OF ROUND 22 03. 2023 SIERRA LEONE 16:00 BENIN SÃO TOMÉ GROUP A P. 16:00 RWANDA 2023 MADAGASCAR 13:00 GHANA CENTRALAFRICAN R. 16:00 CONGO ANGOLA 16:00 E ZAMBIA SOUTH SUDAN 16:00 GABON LESOTHO G H 19:00 ALGERIA SUDAN 21:00 NIGER F #TotalEnergiesAFCONQ2023 GMT’

Peut être une image de texte qui dit ’TotalEnergies AFRICA CUP OF NATIONS, CÃTE D'IVOIRE 2023 3.2023 UGANDA 13:00 DR CONGO TANZANIA GROUP F 13:00 NIGERIA MAURITANIA 16:00 I CAPE VERDE GUINEA-BISSAU 16:00 A CÃTE D'IVOIRE ESWATINI 16:00 B SOUTH AFRICA COMOROS 16:00 H EGYPT LIBERIA 19:00 K MALI MALAWI 19:00 D EQUATORIAL GUINEA THE GAMBIA 19:00 G SENEGAL BOTSWANA 19:00 BURKINA FASO MOZAMBIQUE 19:00 L TOGO CAMEROON 20:30 GUINEA NAMIBIA 20:30 B c D TUNISIA ETHIOPIA © 20:30 LIBYA #TotalEnergiesAFCONQ2023 GMT’

رابط دائم : https://nhar.tv/tcFU4
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