برنامج مباريات الجولة الثالثة لتصفيات كان 2023

تبدأ اليوم الأربعاء، لغاية بعد غد الجمعة، مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوديفوار.

وأعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، برنامج اللقاءات التي ستنطلق اليوم الأربعاء.

وذلك بإجراء مواجهتي سيراليون ضد ساو تومي وبرينسيب ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة 12 من التصفيات، ومواجهة البنين ضد رواند ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة 12 من التصفيات.

وضمن مواجهات الغد الخميس، سيستقبل المنتخب الوطني، خصمه منتخب النيجري، برسم الجولة الثالثة للمجموعة 6 لتصفيات الكان.

وجاءت المواجهات على النحو التالي: