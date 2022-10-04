برنامج مباريات الجولة الثالثة لرابطة أبطال أوروبا

تستكمل اليوم الثلاثاء، فعاليات رابطة أبطال أوروبا، بإجراء مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ولحساب المجموعة الأولى، سيتنقل نابولي الإيطالي لهولندا لمواجهة أياكس أمستردام، فيما سيستقبل ليفربول غلاسكو رانجرز الإسكتلندي، على الساعة 20.00 مساءا.

وفي المجموعة الثانية، سيستقبل كلوب بروج البلجيكي، أتلتيكو مدريد الإسباني، ورابع المجموعة بورتو البرتغالي سيستقبل بارين ليفركون، بداية من الساعة 20.00 مساءا.

وفي المجموعة الثالثة، سيستقبل بايرن ميونخ الألماني خصمه قيتوريا بلزن التشيكي، على الأليانز أرينا بداية من الساعة 17.45.

وفي ذات المجموعة، سيستقبل إنتر ميلان برشلونة، بداية من الساعة 20.00 مساءا.

كما سيستقبل مارسيليا الفرنسي سبورتنغ لشبونة في المجموعة الرابعة، على الساعة 17.45، وسينتقل توتنهام لمواجهة إينتراخت فرانكفورت على الساعة 20.00.