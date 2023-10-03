برنامج مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات “التشمبينزليغ” والقنوات الناقلة

تُلعب أمسية اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات رابطة أبطال أوروبا، بإجراء مباريات في القمة.

ولحساب المجموعة الأولى، سيواجه كوبنهاغن الدانماركي داخل دياره بايرن ميونيخ بداية من الساعة 20.00 مساء بالتوقيت المحلي.

وسيكون اللقاء منقولا عبر قناة beIN Sports HD 5 و beIN Sports Fr 5 HD max

وسيستقبل مانشستر يونايتد ضيفه غالاتاسراي التركي بملعب الأولدترافولد بداية من الساعة 20.00 مساءً بالتوقيت المحلي والمباراة منقولة عبر beIN Sports HD 2.

وفي المجموعة الثانية لذات الجولة، يسيتقبل لانس الفرنسي ضيفه أرسنال على الساعة 20.00 مساء.

واللقاء سيكون منقولا عبر قناة beIN Sports HD 3.

وسيستقبل بي أس في الهولندي إشبيلية الإسباني بداية من الساعة 20.00 مساء، وستكون المباراة منقولة عبر قناة beIN Sports HD 6.

ولحساب المجموعة الثالثة، سيواجه أونيون برلين منافسه سبورتينغ براغا على الساعة 17.45 مساء، والمباراة ستكون منقولة عبر Sky sport1 italia و beIN Sports FR HD 3.

كما سيستقبل نابولي في مباراة القمة منافسه ريال مدريد الإسباني بداية من الساعة 20.00 مساء.

واللقاء سيكون منقول عبر beIN Sports HD 1 وCanal+ Liga Campeones 1.

كما ستلعب مباريات المجموعة الرابعة، بإجراء مواجهة سالسبورغ النمساوي أمام ريال سوسيداد الإسباني على الساعة 17.45 مساءً.

والمباراة ستكون منقولة عبر:beIN Sports 1 FR وLaLiga TV Bar.

وسيستقبل إنتر ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي بداية من الساعة 20.00 مساءً، واللقاء منقول عبر: beIN Sports HD 4.