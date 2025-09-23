برنامج مباريات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة

تنطلق الأسبوع المقبل منافسات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة، حيث سيكون عشاق الكرة الجزائرية على موعد مع مباريات مثيرة قد تعيد رسم معالم الترتيب وتزيد من حدة الصراع مبكرًا.

والبداية ستكون يوم الجمعة 3 أكتوبر، ستفتتح الجولة بمواجهتين قويتين، الأولى بين مستقبل الرويسات الباحث عن تأكيد نتائجه الإيجابية على أرضه أمام ضيفه شباب بلوزداد الطامح للعودة إلى سكة الانتصارات.

أما القمة الثانية، فستجمع بين أتلتيك بارادو و شبيبة القبائل في مواجهة تقليدية تحمل طابعًا خاصًا، مع حاجة الفريقين لحصد النقاط بعد البداية المتعثرة.

تتواصل فعاليات الجولة، يوم السبت 4 أكتوبر، ببرنامج غني يضم 6 مباريات، منها القمة المنتظرة بين اتحاد الجزائر وشباب قسنطينة، إذ يسعى الاتحاد لتدارك الهزيمة الأخيرة أمام الساورة، بينما يريد “السياسي” العودة بنتيجة إيجابية تعزز مكانته.

من جهته، يستقبل وفاق سطيف جمعية الشلف في لقاء تقليدي واعد.

فيما يستقبل مولودية الجزائر منافسه ترجي مستغانم، في اختبار صعب على “العميد” أمام منافس قوي خارج قواعده.

كما يلتقي فريق مولودية وهران مع اتحاد خنشلة في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

بينما سيصطدم نجم بن عكنون بضيفه مولودية البيض في صراع مباشر للهروب من المراتب المتأخرة.

أما أولمبيك أقبو فسيكون في مواجهة صعبة أمام شبيبة الساورة، الباحثة عن تعزيز رصيدها والبقاء في مراكز المقدمة.