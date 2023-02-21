برنامج مباريات الدور 16 المتأخرة لكأس لجمهورية

كشفت اللجنة المنظمة لكأس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عن برنامج لقاءات الدور 16 المتأخرة لمنافسة كأس الجمهورية 2022-2023.

وحسب ماورد في بيان موقع الفاف، فإن اللقاءات المتأخرة للدور 16 لكأس الجمهورية، 3 لقاءات، والتي ستجمع بين:

إتحاد خنشلة ضد إتحاد مغنية، المواجهة ستُلعب بتاريخ 3 مارس المقبل على الساعة 14.00، بملعب حمام عمر بخنشلة.

والمواجهة الثانية لذات الدور، ستجمع بين شباب الميلية ضد نجم مقرة، بتاريخ 3 مارس المقبل، بملعب رويبح حسين بجيجل، بداية من الساعة 14.00 زوالا.

فيما ستُلعب المواجهة الثالثة، والتي ستجمع بين إتحاد الشاوية، ضد شباب بلوزداد، بتاريخ 22 مارس على الساعة 14.00 زوالا، والتي سيحتضنها ملعب زرداني حسونة بأم البواقي.