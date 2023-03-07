برنامج مباريات العودة لرابطة أبطال أوروبا

تُلعب عشية اليوم الثلاثاء، لقاءات العودة للدور 16 لرابطة أبطال أوروبا، بإجراء مواجهات في القمة.

وسيستقبل بنفيكا البرتغالي، الفائز ذهابا ضد خصمه كلوب بروج البلجيكي، بهدفين لصفر، بداية من الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

واللقاء سيكون مُبث عبر قنوات: beIN Sports 1 FR، DAZN 1 Bar Deutsch HD

كما سيستقبل تشلسي الإنجليزي المتأخر ذهابا بهدف لصفر، خصمه بوريسيا دورتموند الألماني، بملعب ستامفورد بريدج، بداية من الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

كما سيكون اللقاء منقول عبر القنوات:RMC Sport 1، beIN Sports 1 HD Premium