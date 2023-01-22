برنامج مباريات اليوم من منافسة “الشان”

يحتضن ملعبي نيلسون مانديلا ببراقي و 19 ماي بعنابة مباراتين لحساب الجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسة “الشان”.

وستلعب مباراة أوغندا أمام كوت ديفوار بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي ببراقي “نيلسون مانديلا”.

في حين ستلعب المباراة الثانية بين السنغال و الكونغو الديمقراطية بداية من الساعة الثامنة بملعب 19 ماي.

يذكر. أن مباريات اليوم ستكون حاسمة في تأهل احدى المنتخبات إلى الدور المقبل.

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