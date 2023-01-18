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الرياضة

برنامج مباريات اليوم من منافسة “الشان”

بقلم عزيز طالبي
برنامج مباريات اليوم من منافسة “الشان”
الشان
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سيكون الجمهور على موعد اليوم مع متابعة مبارتين مثيرتين من منافسة الشان الذي يجري فعالياته بالجزائر. 
و سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره منتخب كوت ديفوار بملعب 19 ماي بعنابة بداية من 17:00 سا بالتوقيت المحلي في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.
كما سيواجه منتخب السنغال نظيره منتخب أوغندا بملعب 19 ماي بعنابة. في لقاء سيشد الأنظار من طرف أنصار المنتخبين و حتى الطرف الثالث والأمر يتعلّق بالجمهور الجزائري.

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