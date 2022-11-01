برنامج مباريات رابطة الابطال والقنوات الناقلة للجولة السادسة

تُختتم اليوم الثلاثاء، الجزء الأول من فعاليات الجولة السادسة لرابطة أبطال أوروبا، بإجراءات لقاءات نارية واعدة.

ولحساب المجموعة الأولى، سيستقبل غلاسكو رنجرز أياكس، على الساعة الـ21.00، اللقاء منقول عبر قناة بيين سبورتس 6 ماكس.

وليفربول يواجه نابولي بداية من الساعة الـ21.00 بالتوقيت المحلي، والمباراة منقولة عبر قناة بيين سبورتس1.

وفي المجموعة الثانية، سيستقبل بايرن ليفركوزن كلوب بروج بداية من الساعة الـ18.45، اللقاء منقول عبر بيين سبورتس2.

وبورتو يواجه أتلتيكو مدريد على الساعة الـ18.45، وسيكون منقولا عبر قناة بيين سبورتس1

أما في المجموعة الثالثة، سيواجه بايرن ميونيخ إنتر على الساعة الـ21.00 بالتوقيت المحلي، والمباراة منقولة عبر قناة بيين سبورتس ماكس4.

وبرشلونة يحل ضيفاً على فيتوريا بلزن، بداية من الساعة الـ21.00، اللقاء منقول عبر قناة بيين سبورتس 3.

ولحساب المجموعة الرابعة، سيتواجه أولمبيك مارسيليا ضد توتنهام بداية من الساعة 21.00 مساءً بالتوقيت المحلي، عبر قناة كنال +.

وفي ذات المجموعة، سيواجه سبورتينغ خصمه اينتراخت فرانكفورت، على الساعة الـ21.00، اللقاء مُبث عبر بيين سبورت ماكس5.